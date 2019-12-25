Платные парковки в Петербурге могут передать концессионерам

Проект соответствующих изменений подготовлен городским комитетом по транспорту и направлен на прохождение антикоррупционной экспертизы.

В Санкт-Петербурге собираются изменить владельца системы платных стоянок, передав её частным инвесторам. Предлагается ввести механизм передачи прав управления платными паркингами посредством заключения концессионных соглашений или контрактов государственно-частного партнёрства (ГЧП), сообщает "Деловой Петербург".

Проект соответствующих изменений подготовлен городским комитетом по транспорту и направлен на прохождение антикоррупционной экспертизы. Цель предлагаемых нововведений заключается в расширении круга субъектов, которым разрешено организовывать и эксплуатировать платные парковки на городских магистралях. До сих пор подобные полномочия принадлежат исключительно государственным структурам или партнёрам по ГЧП. После внесения поправок появится возможность привлечения концессионеров, которые смогут получать доход от эксплуатации паркинга.

Речь идёт о давно назревшем изменении: впервые предложение доверить управление платными автостоянками частному бизнесу прозвучало ещё в 2017 году.

Ранее мы сообщили о том, что парковка у Балтийского вокзала в Петербурге может стать платной.

Фото: Piter.TV