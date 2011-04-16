Парковка у Балтийского вокзала в Петербурге может стать платной

Там, где уличное движение особенно интенсивное, машины паркуются вторым рядом, существует перспектива расширения зоны платной парковки.

Возле Балтийского вокзала в Петербурге может появиться зона платной парковки, сообщил глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью РБК.

По мнению руководителя комитета, цель введения платных парковок в городе остаётся прежней: обеспечение свободного пространства на дорогах, достаточного для того, чтобы водители могли кратковременно оставлять свои транспортные средства. Оптимальное соотношение свободных мест должно составлять около 15% от общего числа стояночных мест. Вместе с тем администрация города сталкивается с ограничениями действующего законодательства, препятствующими быстрому увеличению площадей, отведённых под платные парковки.

Там, где уличное движение особенно интенсивное, машины паркуются вторым рядом, существует перспектива расширения зоны платной парковки, пояснил Енокаев.

Также глава комитета упомянул возможную коррекцию действующих тарифов на оплату парковок. Среди факторов, влияющих на изменение расценок, помимо плотности дорожного трафика, рассматривается большое количество льготных категорий автовладельцев, включая многодетные семьи и владельцев электромобилей. Подобный опыт уже реализован в Москве.

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Фото: Piter.TV