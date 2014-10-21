Смольный планирует изменить функции Морского вокзала

Документ предлагает расширить разрешенные виды деятельности, включив гостиничные услуги, розничную торговлю и общественное питание.

Петербургские власти намерены пересмотреть назначение Морского вокзала и комплекса "Морской фасад" на Васильевском острове. Эта инициатива представлена в пояснительной записке, опубликованной 16 апреля в ходе обсуждения правил землепользования и застройки города.

Документ предлагает расширить разрешенные виды деятельности, включив гостиничные услуги, розничную торговлю и общественное питание.

Морвокзал перестал выполнять главную роль после ввода в эксплуатацию терминала "Морского фасада". Кроме того, пограничный переход прекратил работу ещё в 2023 году. Сегодня здание занимает офисный центр, временное жилье и маленький отель. Авторы проекта подчеркнули необходимость реконструкции объекта.

"Морской фасад" также страдает от низкой загрузки терминалов, поэтому было предложено оборудовать оба сооружения торговыми площадями, ресторанами и кафе, что позволит привлечь новых арендаторов и повысить привлекательность Морского вокзала.

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Фото: КГИОП Петербурга