Комтранс Петербурга рассказал, как следить за расписанием пригородных автобусов

Поскольку график изменился в первый день летних каникул, субботу 1 июня, граждане оказались застигнуты врасплох.

С первого июня большинство пригородных автобусов Петербурга перешло на обновленное расписание, действующее до конца лета. Изменения коснулись школьных маршрутов, временно прекративших свою работу, а также некоторых линий, обслуживающих традиционные зоны летнего отдыха населения, пишет "Петербургский дневник".

Примером служит маршрут №552, соединяющий Зеленогорск и озеро Большое Симагинское: если прошлый летний сезон включал 24 рейса, то ныне их количество увеличено до 31, притом что в предыдущий год было 20. Маршрут №319 (маршрут до Линдуловской рощи) сохранил прежнее количество рейсов, но интервал движения стал более равномерным, аналогичные улучшения произошли и на маршруте №305.

Помимо количественного прироста рейсов улучшили скорость следования, отметил заместитель главы Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Время прохождения маршрута №552 сократилось с 26 до 21-23 минут, оптимизированы интервалы стоянок, введены дополнительные рейсы.

Однако переход на новое расписание прошел не совсем гладко. Поскольку график изменился в первый день летних каникул, субботу 1 июня, граждане оказались застигнуты врасплох. Информационная кампания прошла исключительно через специализированный портал Организатора перевозок и социальные сети, что далеко не каждый житель смог учесть. Люди привыкли ориентироваться на таблички с расписаниями на остановках и сервис Яндекс.Расписания, а в день перехода они оказались устаревшими. Многие горожане негодовали, стоя на пустых остановках, адресуя претензии водителям автобусов. Ведь путешествие загород часто включает несколько пересадок, и опоздание на автобус означает пропуск следующего транспорта. Те, кто купил билеты на поезда повышенного комфорта ("Ласточка"), столкнулись с необходимостью приобретать новые билеты, так как проезд в таких поездах дороже обычных на 15%.

Пресс-служба Комитета по транспорту подтвердила изданию "Петербургский дневник", что для оперативного информирования пассажиров разработан специальный бот в Telegram, где можно подписаться как на конкретный маршрут, так и на общую рассылку новостей. Впрочем, жителям, привыкшим пользоваться привычными источниками информации, новшество вряд ли облегчит жизнь. Сообщается, что заменить информационные щиты на остановках в срок не получилось: потребовалось поменять около 1150 единиц. Работа ведется поэтапно, в строгом соответствии с регламентом. Помимо прочего, на ближайшее воскресенье, 9 июня, намечены изменения в графике зеленого маршрута №404.

Проблемы возникли и с онлайн-сервисами. Сайт Яндекс.Расписания до сих пор показывает старую версию графика, хотя раньше сотрудничество с Организацией перевозок шло бесперебойно. Железнодорожники в данном плане существенно преуспели: введение тактового режима поездов прошло безупречно.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга