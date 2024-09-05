Сотрудники Морского порта провели субботник на Канонерском острове

Весеннюю уборку прибрежной зоны портовики совместили с чаепитием и хорошим настроением.

На Канонерском острове в Санкт-Петербурге прошла экологическая акция "Чистый остров", организованная сотрудниками АО "Морской порт Санкт-Петербург" и ООО "Универсальный Экспедитор" — обе компании входят в Группу ППК. Портовики при поддержке администрации Кировского района привели в порядок Путиловскую набережную, собрав более сотни мешков мусора.

Как рассказали в компании, весенние субботники давно стали для коллектива доброй традицией. Уборка прибрежной территории проходит каждый год — несколько лет назад здесь высаживали липы, и сегодня набережная превратилась в уютное место для прогулок.

На этот раз погода благоволила: под тёплым солнцем участники акции дружно прошли "трудовой километр", убрав стекло, пластик, упаковки и прошлогоднюю листву.

Субботник завершился чаепитием с пирогами — как награда за проделанную работу и возможность пообщаться в неформальной обстановке.

— Проведение таких мероприятий – это и забота об экологии, и возможность объединить сотрудников, сделать общественно полезное дело и пообщаться на свежем воздухе. Наш коллектив ежегодно участвует в таких мероприятиях, и делаем мы это от души, — говорит начальник управления по связям с общественностью МП СПб Дмитрий Воробьёв.

Устоявшаяся традиция будет продолжена. Забота об окружающей среде является важным направлением экологической политики Группы ППК. Компания регулярно выделяет средства на охрану портовой акватории Финского залива, защиту атмосферного воздуха, обеспечение безопасности при обращении с отходами и бесперебойной работы экологических объектов порта.

Фото: Piter.TV