В Петербурге теплоход навалился на буксирное судно

В результате никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту происшествия в Большом морском порту. Об этом сообщили 8 октября в УТ МВД России по СЗФО.

Накануне вечером в дежурную часть поступила информация о том, что около причала гавани №1 теплоход навалился левым бортом на буксирное судно. В результате никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

На буксирном судне зафиксировали повреждения шлюпочной палубы и фальшборта. Все обстоятельства случившегося и материальный ущерб устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель катера, катавший бомжа и прохожего по каналу Грибоедова, врезался в мост. Ущерб оценили в 1,6 млн рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО