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В Петербурге теплоход навалился на буксирное судно
Сегодня, 11:41
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В Петербурге теплоход навалился на буксирное судно

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В результате никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту происшествия в Большом морском порту. Об этом сообщили 8 октября в УТ МВД России по СЗФО. 

Накануне вечером в дежурную часть поступила информация о том, что около причала гавани №1 теплоход навалился левым бортом на буксирное судно. В результате никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. 

На буксирном судне зафиксировали повреждения шлюпочной палубы и фальшборта. Все обстоятельства случившегося и материальный ущерб устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель катера, катавший бомжа и прохожего по каналу Грибоедова, врезался в мост. Ущерб оценили в 1,6 млн рублей. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: морской порт, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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