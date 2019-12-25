Водитель катера, катавший бомжа и прохожего по каналу Грибоедова, врезался в мост

Сумма материального ущерба составила 1,6 млн рублей.

Мировой судья Петербурга зарегистрировала уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, еще в мае фигурант, управляя катером "Ветер" в акватории канала Грибоедова, нарушил правила безопасности и врезался в Театральный мост. Сумма материального ущерба составила 1,6 млн рублей. Также мужчина повредил гранитную облицовку устоя переправы. На восстановительные работы потратили 10,5 тыс. рублей.

В пояснениях судоводитель указал, что катал "какого-то прохожего и бомжа". По делу назначено судебное заседание.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга