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Водитель катера, катавший бомжа и прохожего по каналу Грибоедова, врезался в мост
Сегодня, 16:06
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Водитель катера, катавший бомжа и прохожего по каналу Грибоедова, врезался в мост

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Сумма материального ущерба составила 1,6 млн рублей.

Мировой судья Петербурга зарегистрировала уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ. 

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, еще в мае фигурант, управляя катером "Ветер" в акватории канала Грибоедова, нарушил правила безопасности и врезался в Театральный мост. Сумма материального ущерба составила 1,6 млн рублей. Также мужчина повредил гранитную облицовку устоя переправы. На восстановительные работы потратили 10,5 тыс. рублей. 

В пояснениях судоводитель указал, что катал "какого-то прохожего и бомжа". По делу назначено судебное заседание. 

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция Петербурга задержала нарушителей правил на воде. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: происшествия, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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