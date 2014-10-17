В Петербурге обсудили перспективы развития водного туризма

В связи с большим спросом, флота не хватает на всех желающих не только в других регионах страны, но и в самой Северной столице.

В летний сезон в сопричастных Петербургу регионах наблюдался прирост интереса к водному туризму. Число желающих посетить экскурсии на воде и круизы зачастую превысили период до пандемии коронавируса. Хотя Северная столица и славится этим направлением, на данный момент обслуживающая инфраструктура не справляется с объёмом спроса. Эту и другие проблемы недавно рассмотрели на панельной сессии "Водный туризм в региональных стратегиях: задачи и перспективы" в рамках "Форума стратегов" в Петербурге. Об итогах мероприятия пишет Spb.aif.ru.

Гости Петербурга стремятся попробовать все виды водного туризма – не только стандартные круизы, но и яхтенные маршруты, сап-фестивали. Северная столица по-прежнему сохраняет статус города с самым большим в стране туристическим флотом, однако в связи с огромной нагрузкой на него необходим обмен практиками с соседними регионами. По словам председателя городского комитета по туризму Сергея Корнеева, ситуация пока не критичная, однако обратить внимание на неё стоит уже сейчас.

...чтобы поспевать за спросом, уже сейчас нужно добавить 10–20% судов к тем, что уже есть. Ретрофлот – это тоже неплохо, он привлекает туристов. Судоходные компании относятся очень ответственно к содержанию своего водного транспорта, он может работать еще очень долго. Поэтому нет необходимости в полной замене, но развитие необходимо. Сергей Корнеев, председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга

Власти уже готовятся к обновлению системы: так, в ближайшее время "Нева Тревел" готовится выпустить свыше 12 новых судов, сейчас компания располагает 35-ю. По словам гендиректора организации Юрия Набатова, на данный момент развиваются 3 проекта, в их числе – экскурсионно-прогулочный катамаран "Соммерс", пассажирский теплоход 04240 "Сити-круиз" и скоростной катамаран "Котлин".

Ранее мы сообщили о том, что с начала года 6,5 млн туристов посетили Петербург.

Фото: комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга