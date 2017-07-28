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С начала года 6,5 млн туристов посетили Петербург
Сегодня, 20:25
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С начала года 6,5 млн туристов посетили Петербург

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В топ-5 причин для посещения Северной столицы вошли событийный и медицинский туризм.

С начала этого года в Петербурга приехали 6,5 млн туристов. Это на 400 тыс. больше, чем за прошлый год. Об этом 17 октября рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале. 

Туристы приезжали в Петербург, чтобы посетить музеи и другие культурные учреждения, встретиться с друзьями, а также на деловые встречи. В топ-5 причин для посещения Северной столицы вошли событийный и медицинский туризм.

Самыми популярными местами у туристов стали Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, а также "Севкабель порт", Новая Голландия, "Лахта Центр" и "Остров фортов" в Кронштадте.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гости, туризм, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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