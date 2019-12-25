Фитнес-клуб в Петербурге заплатит клиентам за сорванные тренировки 1,5 млн рублей

Люди платили абонементы заранее, но заниматься в студии не смогли.

Фитнес‑студия NEWFIT, располагавшаяся на улице Благодатной, 12, прекратила работу в феврале этого года. Занятия перестали проводиться, но деньги за приобретенные абонементы клиентам не вернули, сообщили в объединённой пресс‑службе судов Санкт‑Петербурга.

Пострадавшие направляли требования о возврате средств через электронную почту и мессенджеры, но владелица студии на них не реагировала. В итоге клиенты обратились в суд. Сама предпринимательница на заседание не пришла.

Ленинский районный суд пришел к выводу, что односторонний отказ от исполнения обязательств без возврата уплаченных денег противоречит действующему законодательству. В пользу истцов взыскали не только средства за неиспользованные абонементы, но и компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы на юридическую помощь. Общая сумма, подлежащая выплате, составила 1 579 869,46 рублей.

Ранее мы сообщали, что среднюю стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб оценили в 5,7 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)