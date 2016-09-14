Из-за жары в Петербурге на четверть вырос спрос на водные экскурсии

В июле спрос на экскурсии по рекам и каналам увеличился до 26% по сравнению с этим же месяцем в 2017 году.

Из-за жары в Петербурге на четверть вырос спрос на водные прогулки. Об этом 9 августа сообщает Единый центр водного туризма.

В июле спрос на экскурсии по рекам и каналам увеличился до 26% по сравнению с этим же месяцем в 2017 году. Чаще отдыхающие предпочитают ночные, а не дневные прогулки на теплоходах. В июле по сравнению с июнем на 28% увеличилось онлайн-продажи билетов на метеоры между Петербургом и Петергофом.

В ходе исследования использовались онлайн-продаж билетов на водные экскурсии трёх судоходных компаний - "Нева Тревел Компани", "Драйвер" и "Смольнинское пароходство". Под их управлением находится 45 единиц флота, 16 причалов и 28 экскурсионных маршрутов.

Ранее Piter.TV сообщал, что комитет по природопользованию проверит состояние Суздальских озер.