Комитет по природопользованию проверит состояние Суздальских озер

После проверок из городского бюджета выделят деньги на очистку этих озер.

Комитет по природопользованию хочет проверить экологическое состояние Суздальских озер. После из городского бюджета планируют выделить деньги на их очистку. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

В частности, специалисты обследуют Нижнее Большое Суздальское озеро, Среднее Суздальское озеро и Верхнее Суздальское озеро. В целом экологическое исследование стоит 9,5 млн рублей. В настоящее время у комитета есть 3 млн рублей. Ведомство попросит у города недостающие 6,5 млн рублей.

Напомним, Суздальские озера, как и другие водные объекты Петербурга, были признаны непригодными для купания.

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