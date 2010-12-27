Комитет по природопользованию проверит состояние Суздальских озер

Комитет по природопользованию хочет проверить экологическое состояние Суздальских озер. После из городского бюджета планируют выделить деньги на их очистку. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.
В частности, специалисты обследуют Нижнее Большое Суздальское озеро, Среднее Суздальское озеро и Верхнее Суздальское озеро. В целом экологическое исследование стоит 9,5 млн рублей. В настоящее время у комитета есть 3 млн рублей. Ведомство попросит у города недостающие 6,5 млн рублей.
Напомним, Суздальские озера, как и другие водные объекты Петербурга, были признаны непригодными для купания.
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