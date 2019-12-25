За полгода петербуржцы сдали рекордные 1750 тонн опасных отходов

Развитие городской системы сбора позволяет снижать экологические риски, так как, несмотря на скромный объем опасных фракций в общем потоке отходов, именно они наносят наибольший вред окружающей среде.

Петербург продолжает удерживать лидерство среди регионов России по сбору опасных отходов от населения. За первые шесть месяцев 2026 года жители города сдали более 1750 тонн таких отходов, что уже превысило итоговый результат за весь 2025 год (более 1600 тонн). Как сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников, этот рост свидетельствует о повышении экологической культуры горожан.

Развитие городской системы сбора позволяет снижать экологические риски, так как, несмотря на скромный объем опасных фракций в общем потоке отходов, именно они наносят наибольший вред окружающей среде. В этом году петербуржцы активно сдавали автомобильные покрышки (1596 тонн), батарейки и аккумуляторы (47 тонн) старую технику (41 тонна), химические отходы (27 тонн), ртутные и светодиодные лампы (21 тонна), отработанные масла (10 тонн), просроченные лекарства (9 тонн). Городская инфраструктура для приема опасных отходов включает 580 экотерминалов, 23 экопункта, 2 экоцентра и 2 экомобиля, работающих по графику.

Полный перечень принимаемых отходов и адреса пунктов приема доступны на сайте Комитета по природопользованию. По вопросам можно обращаться по телефону: 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что экологи Петербурга собрали 400 кг нефтеотходов и ртутные лампы за неделю.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга