Экологи Петербурга собрали 400 кг нефтеотходов и ртутные лампы за неделю

Также зафиксированы нефтеразливы на Фонтанке и Кронверкском проливе.

За минувшую неделю экологические службы Санкт-Петербурга приняли 521 обращение от жителей по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты ГБУ "Экострой" выполнили 22 выезда, в том числе по фактам ртутных загрязнений и сбора нефтесодержащих отходов. В результате было собрано 400 килограммов нефтесодержащих отходов, несколько ртутьсодержащих приборов и ламп.

Сотрудники СПб ГКУ "Пиларн" шесть раз выезжали на проверки сообщений о нефтеразливах. Загрязнения подтвердились на отдельных участках Фонтанки и Кронверкского пролива, где акватории обработали активной пеной.

За неделю горожане сдали более 49 тонн опасных отходов, включая автомобильные шины, батарейки, электронику, бытовую химию, масла и ртутьсодержащие отходы. Также в ходе очистки водных объектов было вывезено 27 кубометров мусора.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе подвели итоги акции "Дорогу амфибиям!".

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