Химические и нефтеотходы из Петербурга вывезли из Красногвардейского района

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники Комитета по природопользованию оперативно вывезли и утилизировали более 1 тонны опасных химических и нефтеотходов, предотвратив разливы и загрязнения окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

В Петербурге проведены две операции по устранению несанкционированного размещения опасных отходов. На территории Красногвардейского района обнаружены 600 кг неизвестных химических веществ и 550 кг нефтеотходов.

Опасные материалы были упакованы и вывезены на утилизацию, разливов и загрязнений окружающей среды не допущено. Сотрудники полиции района устанавливают обстоятельства происшествий и лиц, причастных к ним. Жителей города призывают незамедлительно сообщать о подозрительных отходах в мобильную экологическую службу по телефону 417-59-36 (круглосуточно).

