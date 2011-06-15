Дополнительные 730 урн установят в Петербурге в 2025 году

Работу по установке урн ведут повсеместно, учитывая санитарные нормы и мнение жителей районов.

В 2025 году на городских улицах Петербурга появится дополнительно 730 урн для сбора мелкого бытового мусора, возникающего в повседневной жизни горожан. Организация своевременного удаления мелких бытовых отходов, накопившихся в общественных местах, является важной задачей для коммунальных служб, обеспечивая эстетичный облик города и комфортные условия проживания.

В последние два года численность уличных урн вдоль проезжих частей заметно увеличилась. Сегодня их насчитывается более 18 тысяч, и в следующем году этот показатель возрастет еще на 730 единиц.

Работу по установке урн ведут повсеместно, учитывая санитарные нормы и мнение жителей районов. Например, государственное бюджетное учреждение "Центральное управление районных дорожно-инженерных бюро" планирует разместить дополнительные урны на Большой Морской, Большой Конюшенной и Галерной улицах, а также на проспектах Вознесенском и Измайловском, Исаакиевской площади.

Уже установлены 39 урн в Кировском районе и 88 в Красносельском, включая адреса, предложенные жителями: улица Стойкости у домов 27, 34, 38; автобусная остановка "улица Лени Голикова" у дома 145 на проспекте Народного Ополчения; набережная Дудергофского канала у пешеходного перехода на проспекте Патриотов.

По обращению местных жителей две урны размещены в городе Ломоносов на Иликовской дороге, на недавно обустроенных остановках у городского кладбища. В Петродворцовом районе работают над чистотой улиц в окрестностях государственного музея-заповедника Петергофа, включая привокзальную площадь и прилегающую зону пешеходных переходов на улицах Разводной и Правленской. Урны установлены также в Колпино на улице Ремизова у дома 9 и в посёлке Шушары на Софийской улице, дом 113, строение 20.

Ежедневная уборка установленных урн проводится силами специализированных дорожных предприятий до семи утра, а в течение дня регулярно проверяется состояние наполненности контейнеров мобильными бригадами, направленными в наиболее посещаемые районы, обеспечивая поддержание чистоты и комфорта в городе.

Ранее мы сообщили о том, что в Басковом переулке благоустроят безымянный сквер.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)