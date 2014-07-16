В Басковом переулке благоустроят безымянный сквер

Одним из центральных элементов ландшафта станет оригинальная архитектурная форма — композиция "Лента", размещённая на нескольких уровнях, создающая зоны отдыха и игровой активности, включая навесы для качелей и удобные скамейки.

Пресс-служба администрации Центрального района сообщила о разработке проекта благоустройства безымянного сквера, расположенного в Басковом переулке, д. 3, в рамках реализации городского проекта "Комфортная городская среда Санкт-Петербурга", организованного Комитетом по благоустройству совместно с Центром комплексного благоустройства.

Проект учитывает сохранение существующих деревьев — дубов и клёнов, а также предусмотрено озеленение участка путём устройства живой изгороди для снижения шумового воздействия и загрязнённости воздуха, а также создание цветников и обновление газонных покрытий.

Одним из центральных элементов ландшафта станет оригинальная архитектурная форма — композиция "Лента", размещённая на нескольких уровнях, создающая зоны отдыха и игровой активности, включая навесы для качелей и удобные скамейки. Кроме того, проектом предусмотрен капитальный ремонт подпорных стенок и декоративных ограждений вокруг всей площадки, а также замена существующего асфальтового покрытия на современные полимерные материалы, обеспечивающие безопасность и комфорт пребывания.

Предложения и пожелания жителей по поводу обустройства территории принимаются по электронной почте СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства": info@guckb.spb.ru.

Ранее мы сообщили о том, что на благоустройство территории Тучкова буяна выделят 380 млн рублей.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ