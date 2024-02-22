На благоустройство территории Тучкова буяна выделят 380 млн рублей

Закупка осуществлена единственным поставщиком, заказчиком выступила структура управления делами Президента РФ — ремонтно-строительное управление.

Подрядчики строительства квартала Верховного суда на проспекте Добролюбова получили крупный заказ на организацию благоустройства прилегающей территории, сообщает "Фонтанка".

Контракт стоимостью 380 млн рублей подписан в августе текущего года. Закупка осуществлена единственным поставщиком, заказчиком выступила структура управления делами Президента РФ — ремонтно-строительное управление. Проект включает строительство нескольких объектов: административного корпуса Верховного суда РФ, здания Судебного департамента, инженерно-технический блок и жилой комплекс на шестьсот квартир с подземной парковкой.

Срок исполнения контракта рассчитан до середины сентября 2027 года. Финансирование распределено следующим образом: в 2025 году предусмотрено выделение 150 миллионов рублей, оставшиеся средства в размере 230 миллионов будут выделены в 2026 году.

Скриншот: Яндекс Панорамы