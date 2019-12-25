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Власти Петербурга планируют обновить системы хранения данных за 1,5 млрд рублей
Сегодня, 9:56
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Власти Петербурга планируют обновить системы хранения данных за 1,5 млрд рублей

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Оборудование предназначено для оснащения медицинских учреждений города.

Администрация Петербурга объявила конкурс на поставку оборудования для хранения данных стоимостью порядка 1,574 млрд рублей. Прием заявок осуществляется согласно правилам Федерального закона №44-ФЗ и продлится до 11 августа, итоги конкурса будут подведены двумя днями позже — 13 августа, сообщается на портале госзакупок.

Оборудование предназначено для оснащения медицинских учреждений города: больниц, клинических центров, родовспомогательных организаций, специализированных диспансеров и научно-исследовательских институтов.

Требования контракта предусматривают предоставление нового продукта, защищённого от возможных повреждений в процессе транспортировки. Компания-победитель обязана обеспечить демонстрацию работоспособности установленной системы.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт двух приграничных трасс в Ленобласти будет выделено полмиллиарда рублей.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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