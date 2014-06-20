На ремонт двух приграничных трасс в Ленобласти будет выделено полмиллиарда рублей

Основная цель предстоящих работ заключается в улучшении состояния дорожных покрытий указанных участков автомагистралей и повышении общего уровня безопасности движения транспортных средств.

ФКУ "Упрдор Северо-Запад" объявило конкурс на подбор исполнителя для обслуживания и ремонта двух важных трасс федерального значения, расположенных в Ленинградской области. Речь идет о дороге А-181 "Скандинавия", соединяющей Санкт-Петербург с городом Выборгом и границей Финляндии, а также трассе Р-23, проходящей от Санкт-Петербурга до Пскова и далее к границе Белоруссии. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Основная цель предстоящих работ заключается в улучшении состояния дорожных покрытий указанных участков автомагистралей и повышении общего уровня безопасности движения транспортных средств. Исполнителю поручат устранение повреждений и деформаций дорожной поверхности: потребуется удалить старый изношенный слой асфальта, установить новое покрытие и качественно утрамбовать его.

Работы должны завершиться до установленного срока — 14 августа 2026 года, как предусмотрено техническим заданием. Общая сумма контракта начинается с суммы 499,5 млн рублей, распределённых следующим образом: в 2025 году будет выделено 77,5 млн рублей, а оставшаяся часть, составляющая 422 млн рублей, предусмотрена на следующий год. Средства будут выделены из бюджета федерального уровня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал планы строительства новой кольцевой автодороги вокруг города, которое запланировано начать ориентировочно в промежутке с 2027 по 2030 годы. Разработка проектной документации возложена на компанию "Автодор", которая на сегодняшний день осуществляет подготовку технического задания для начала проектирования.

Ранее мы сообщили о том, что студенты архитектурных вузов Петербурга разработали концепции развития трёх площадок в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)