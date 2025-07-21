Студенты архитектурных вузов Петербурга разработали концепции развития трёх площадок в Ленобласти

Главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко прокомментировал инициативу, отметив, что разработки будут предложены девелоперам и местным администрациям.

Проект "Архитектурная школа 2.0" вдохнёт новую жизнь в населённые пункты Ленинградской области, придав им современный эстетичный облик, пишет "Петербугский дневник".

Студенты известных архитектурных университетов Петербурга представили концептуальные проекты преобразования трёх территорий: деревни Низино, посёлка Троицкая Гора и центра отдыха "Красные зори".

Главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко прокомментировал инициативу, отметив, что разработки будут предложены девелоперам и местным администрациям, в особенности касательно проектов Низино и Троицкой горы. Подобный подход оправдан, ведь сегодняшние выпускники станут завтра молодыми семьями, которые определенно выберут комфортное жильё.

Ранее мы сообщили о том, что проект реставрации мемориала "Невский порог " в Отрадном находится на стадии разработки.

Фото: Правительство Ленобласти