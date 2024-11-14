Проект реставрации мемориала "Невский порог " в Отрадном находится на стадии разработки

Для качественного и точного воспроизведения образов солдат необходимы фотографии и личные данные военнослужащих, участвовавших в обороне Невских рубежей в осеннюю кампанию 1941 года.

В честь празднования 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне началась работа над проектом реставрации мемориала "Невский порог" в поселке Отрадное. Эта новость появилась в пресс-релизе комитета по охране культурного наследия Ленинградской области.

Ранее комитет предоставил разрешение на выполнение исследовательских работ на данном историческом объекте. Исходя из полученных научных данных, планируется создание детального плана реконструкции памятника с последующим проведением реставрационных мероприятий.

Представители правительства Ленобласти и Музея-Мемориального комплекса "Дорога Жизни" выразили мнение, что утраченные элементы декора, такие как горельефы, следует восстанавливать, используя исторические архивы и визуальную документацию времен боев 1941 года на "Невском пороге".

Для качественного и точного воспроизведения образов солдат необходимы фотографии и личные данные военнослужащих, участвовавших в обороне Невских рубежей в осеннюю кампанию 1941 года: особое внимание уделяется бойцам 4-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения. Для сбора подобной информации комитет призвал жителей Ленинградской области делиться имеющейся информацией посредством сообщений в группе музея в соцсети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщили о том, что противоаварийные и консервационные работы стартовали на башнях Ивангородской крепости.

Фото: Telegram / Леноблнаследие