Средства на проведение работ выделяются из бюджета 47-ого региона.​

В Ивангороде Ленинградской области стартовали работы по укреплению и защите исторических построек Ивангородской крепости. Начался процесс реставрации и сохранения памятников архитектуры, включая Воротную и Провиантскую башни, входящие в ансамбль исторического ансамбля крепости. Данные работы были анонсированы в пресс-релизе комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.​‍82‍​‍83‍​‍84‍

В настоящее время подрядная организация установила строительные леса вокруг башен. Планируется очистить каменные конструкции от разрушительного раствора и нежелательной растительности, укрепить структуру кладки путём инъекций, устранить дефекты и нанести защитный слой на стены. Средства на проведение работ выделяются из бюджета региона.​‍

Помимо этого, в сообщении упоминается, что в 2024 году была успешно завершена масштабная реставрация особняка, ныне используемого музеем Ивана Яковлевича Билибина. В здании были проведены работы по обновлению крыши, укрепления конструкции, ремонта подвальных помещений и внутренней отделки.​‍82‍​‍83‍​‍84‍

Дополнительно отмечено, что сейчас ведется подготовка к реставрации Большого амбара крепости. Документация проекта проходит процедуру государственной экспертизы, с надеждой получить положительный вывод в 2025 году.

в целом показала выдающиеся результаты, заняв первое место в командном зачёте. Российские спортсмены принесли в общую копилку 20 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых наград.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Ленобласти проверяет состояние канализации в новостройке Шлиссельбурга.

Фото: Telegram / Леноблнаследие