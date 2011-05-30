Прокуратура Ленобласти проверяет состояние канализации в новостройке Шлиссельбурга

После завершения инспекции будут предприняты все необходимые шаги прокурорского реагирования для устранения выявленных недостатков и предотвращения повторных нарушений.

В ответ на обращения в средствах массовой информации о неудовлетворительном состоянии сетей водоотведения в новом многоэтажном комплексе, расположенном по адресу: улица Леманский канал, дом 15, в городе Шлиссельбург Ленинградской области, введена в эксплуатацию в 2024 году, Кировская городская прокуратура приступила к проведению соответствующей проверки.

Проверка проводится по инициативе прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.​ Основная цель данной проверки состоит в оценке исполнения нормативных требований, предъявляемых к эксплуатационному состоянию водопроводных и канализационных систем многоквартирного дома, а также выполнении застройщиком собственных гарантийных обязательств.​

После завершения инспекции будут предприняты все необходимые шаги прокурорского реагирования для устранения выявленных недостатков и предотвращения повторных нарушений. Прокуратурой планируется систематически отслеживать дальнейшее состояние сети водоснабжения и водоотведения указанного жилого комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура требует отремонтировать дороги на 15 улицах.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)