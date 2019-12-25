Петербургская прокуратура требует отремонтировать дороги на 15 улицах

Участки дорог имеют колейность, просадки, ямы и выбоины.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом рассказали 10 июля в надзорном ведомстве.

Участки дорог на 15 улицах, в том числе – на Большой Московской улице и улице Марата, имеют колейность, просадки, ямы и выбоины.

Прокурор внес представление в адрес руководителя ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", в настоящее время оно находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: на пересечении Планерной и Савушкина завершен ремонт асфальта.

Фото: Piter.TV