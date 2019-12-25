На пересечении Планерной и Савушкина завершен ремонт асфальта

В Приморском районе Петербурга отремонтировали участок асфальта на пересечении Планерной улицы и улицы Савушкина. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству.
Пропускная способность перекрестка – свыше 2 тыс. автомобилей в час. Такой поток приводит к износу покрытия. Ремонт ликвидировал колейность и выбоины, суммарная площадь обновленного участка составила более 800 "квадратов".
Всего за минувшую неделю устранили дефекты на 27 тыс. "квадратов" полотна.
Ранее на Piter.TV: прокуратура поручила отремонтировать асфальт возле ТЦ в Красногвардейском районе.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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