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На пересечении Планерной и Савушкина завершен ремонт асфальта
Сегодня, 16:27
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На пересечении Планерной и Савушкина завершен ремонт асфальта

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Пропускная способность перекрестка – свыше 2 тыс. автомобилей в час.

В Приморском районе Петербурга отремонтировали участок асфальта на пересечении Планерной улицы и улицы Савушкина. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. 

Пропускная способность перекрестка – свыше 2 тыс. автомобилей в час. Такой поток приводит к износу покрытия. Ремонт ликвидировал колейность и выбоины, суммарная площадь обновленного участка составила более 800 "квадратов". 

Всего за минувшую неделю устранили дефекты на 27 тыс. "квадратов" полотна. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура поручила отремонтировать асфальт возле ТЦ в Красногвардейском районе. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: приморский район, ремонт асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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