Прокуратура поручила отремонтировать асфальт возле ТЦ в Красногвардейском районе

На участке зафиксированы выбоины и повреждения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. На земельном участке коммерческой организации расположены торговый центр и стоянка, сообщили 27 июня в надзорном ведомстве.

Согласно проверке, дорожное покрытие ТЦ имеет выбоины и повреждения. Прокурор внес представление в адрес генерального директора ООО, сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует ликвидировать свалку на Русановской улице. Участок, где она образовалась, принадлежит юридическому лицу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)