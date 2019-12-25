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Прокуратура поручила отремонтировать асфальт возле ТЦ в Красногвардейском районе
Сегодня, 15:59
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Прокуратура поручила отремонтировать асфальт возле ТЦ в Красногвардейском районе

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На участке зафиксированы выбоины и повреждения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. На земельном участке коммерческой организации расположены торговый центр и стоянка, сообщили 27 июня в надзорном ведомстве. 

Согласно проверке, дорожное покрытие ТЦ имеет выбоины и повреждения. Прокурор внес представление в адрес генерального директора ООО, сейчас оно находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует ликвидировать свалку на Русановской улице. Участок, где она образовалась, принадлежит юридическому лицу. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: красногвардейский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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