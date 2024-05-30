Петербургская прокуратура требует ликвидировать свалку на Русановской

Участок, где образовалась свалка, принадлежит юридическому лицу.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. Вблизи жилых домов по Русановской улице на земельном участке юридического лица расположена свалка строительного и бытового мусора.

По данным надзорного ведомства, прокуратура требует принять необходимые меры для свалки, внеся представление в адрес руководства ООО. Устранений нарушения контролируется.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный пресек создание свалки в Приморском районе. Вынесено постановление о назначении штрафа в размере 60 тыс. рублей по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV