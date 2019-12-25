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Благодаря прокуратуре ликвидирована незаконная свалка во Фрунзенском районе
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Благодаря прокуратуре ликвидирована незаконная свалка во Фрунзенском районе

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Кроме того, организация проигнорировала мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. На территории, которая принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, образовалась свалка со строительными отходами. Кроме того, организация проигнорировала мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и медицинские осмотры сотрудников, сообщило надзорное ведомство 13 октября. 

Прокурор внес представление генеральному директору ООО. Устранение нарушений контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга защитила права женщины с инвалидностью. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: прокуратура, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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