Прокуратура Петербурга защитила права женщины с инвалидностью

Между заявительницей и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор на оказание юридических услуг.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы с инвалидностью. Об этом рассказало надзорное ведомство 12 октября.

Было установлено, что между заявительницей и обществом с ограниченной ответственностью заключили договор на оказание юридических услуг, и женщина внесла оплату по документу. Однако компания не выполнила обещанные обязательства.

В защиту интересов потерпевшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с генерального директора фирмы похищенных денежных средств. Требования удовлетворены, фактическое исполнение решения контролируют.

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