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Благодаря прокуратуре беременной петербурженке возместили 23,5 тыс. рублей за лекарство
Сегодня, 12:34
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Благодаря прокуратуре беременной петербурженке возместили 23,5 тыс. рублей за лекарство

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Медицинская организация не обеспечила ее медикаментом, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. 

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения по обращению беременной местной жительницы. Медицинская организация не обеспечила ее лекарством, которое входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Девушка потратила на медикамент 23,5 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 12 октября.

Прокурор внес представление в адрес учреждения, его рассмотрели и удовлетворили. Заявительнице в полном объеме выплатили денежные средства, потраченные на лекарственный препарат. 

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры петербургская организация вернула сотруднику около 200 тыс. рублей долга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: здоровье, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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