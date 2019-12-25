Благодаря прокуратуре беременной петербурженке возместили 23,5 тыс. рублей за лекарство

Медицинская организация не обеспечила ее медикаментом, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения по обращению беременной местной жительницы. Медицинская организация не обеспечила ее лекарством, которое входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Девушка потратила на медикамент 23,5 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 12 октября.

Прокурор внес представление в адрес учреждения, его рассмотрели и удовлетворили. Заявительнице в полном объеме выплатили денежные средства, потраченные на лекарственный препарат.

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры петербургская организация вернула сотруднику около 200 тыс. рублей долга.

Фото: Piter.TV