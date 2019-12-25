После вмешательства прокуратуры петербургская организация вернула сотруднику около 200 тыс. рублей долга

При увольнении работнику ООО выплатили не всю заработную плату.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

По данным надзорного ведомства, при увольнении сотруднику коммерческой организации выплатили не всю заработную плату. Долг компании составил 198 тыс. рублей.

Прокуратура внесла представление работодателю, которое рассмотрели и удовлетворили. Задолженность перед потерпевшим полностью погашена.

Ранее на Piter.TV: по требованию прокуратуры из-за нарушений закрыли пансионат в Василеостровском районе. В ходе проверки учреждения специалисты выявили санитарные недочеты.

Фото: Piter.TV