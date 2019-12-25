По требованию прокуратуры из-за нарушений закрыли пансионат в Василеостровском районе

В ходе проверки учреждения для пожилых людей специалисты выявили санитарные недочеты.

В Василеостровском районе Петербурга закрыли частный пансионат, в котором проживали свыше 20 человек. Об этом пишет Neva.Today 9 октября, ссылаясь на городскую прокуратуру.

В ходе проверки учреждения для пожилых людей специалисты выявили санитарные нарушения. Это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов. Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации помещений до полного устранения недочетов. Требования удовлетворили в полном объеме, исполнение решения контролируется.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре ликвидирована свалка на Партизанской улице. Организация допустила длительное хранение строительных и твердых бытовых отходов. Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Piter.TV