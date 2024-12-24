Петербургские экологи собрали 2,5 тонны опасных отходов за неделю

Специалисты обработали 459 экологических обращений, ликвидировав 28 кг ртутных загрязнений и 2,4 тонны химических веществ.

В Санкт-Петербурге подвели итоги недельной работы экологических служб. С 21 по 27 июля специалистами было собрано 17 тонн опасных отходов различного класса, сообщает пресс-служба городской администрации.

За отчетный период аварийные экологические службы обработали 459 обращений граждан. Сотрудники ГБУ "Экострой" совершили 19 выездов, девять из которых были связаны с ликвидацией ртутных загрязнений. В результате проведенных мероприятий собрано: 28 килограммов ртутьсодержащих отходов, 2,4 тонны химических веществ, 350 килограммов нефтепродуктов

Горожане активно участвовали в программе утилизации опасных отходов, сдав: 845 килограммов люминесцентных ламп, 1,3 тонны использованных батареек, 10 тонн автомобильных покрышек, 23,5 килограмма металлической ртути.

Дополнительно с берегов водоемов было вывезено 27 кубометров бытового мусора.

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Фото: freepik (prostooleh)