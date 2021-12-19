Ученые объяснили редкое появление дельфинов у берегов Петербурга

Неожиданная встреча с дельфинами произошла в водах Финского залива вблизи Санкт-Петербурга. Как сообщил КП Санкт-Петербург, моряк Андрей Загороднюк запечатлел на видео группу дельфинов в районе Зеленогорска, примерно в 50 километрах от города. Кадры были переданы специалистам Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН для экспертной оценки.
В восточной Балтике можно встретить афалин. На записи заметен выраженный серповидный спинной плавник, характерный для них, пояснил старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Антон Чернецкий.
Ученые связывают появление морских млекопитающих с постепенным улучшением экологической ситуации в регионе благодаря природоохранным мерам, принимаемым странами Балтийского региона на протяжении последних десятилетий.
Фото: freepik (wirestock)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все