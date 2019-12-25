Под Петербургом заметили дельфинов в Финском заливе

Ученые отметили, что ранее середины XX века в Финском заливе были и афалины (дельфины), и фоцены (морские свиньи).

Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Петербурга, сообщили РИА Новости в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Местный житель прислал в Институт кадры с Финского залива и океанологи предположили, что это афалины, которых иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря. Ученые отметили, что ранее середины XX века в Финском заливе были и афалины, и фоцены (морские свиньи), но войны и огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира.

При этом, старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Антон Чернецкий отметил, что появление афалин в Финском заливе позволяет сделать осторожный вывод, что ситуация постепенно улучшается и дельфины могут вернуться в прежние места обитания.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)