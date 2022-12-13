Петербургские экологи собрали за неделю 2,7 тонны опасных отходов

Специалисты ГУП "Экострой" собрали 10,2 килограмма ртутьсодержащих отходов и 2,4 килограмма люминесцентных ламп.

В Петербурге экологические службы приняли 344 обращения от горожан с 16 по 22 января. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

Так, специалисты ГУП "Экострой" собрали 10,2 килограмма ртутьсодержащих отходов и 2,4 килограмма люминесцентных ламп. С водных объектов вывезли 27 кубометров отходов. Петербуржцы сдали 2,5 тонны опасных отходов на утилизацию. Среди них более тонны батареек и аккумуляторов, 772 килограмма люминесцентных и светодиодных ламп, 375 килограммов бытовой техники, почти 200 килограммов химических отходов, более ста килограммов покрышек, 70 килограммов просроченных лекарств и два килограмма термометров.

Фото: Вконтакте / Комитет по природопользованию