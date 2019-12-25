Строительный мусор заблокировал вывоз отходов в поселке Кикерино Ленобласти

Администрацию поселения в Ленобласти предупредили из-за переполненных контейнеров.

В поселке Кикерино Волосовского района Ленинградской области строительный мусор и ненужные вещи заняли контейнеры, предназначенные для твердых коммунальных отходов. Из-за этого региональный оператор столкнулся с трудностями при вывозе отходов. По данным Генеральной прокуратуры, администрации Калитинского сельского поселения объявили предостережение.

На проблему обратили внимание после обращения, поступившего в региональный комитет по охране окружающей среды. Выяснилось, что строительные отходы и другие предметы складировали на площадке, включенной в реестр мест накопления ТКО. Ответственность за ее содержание возложена на местную администрацию.

По закону органы местного самоуправления должны организовывать и обеспечивать надлежащее содержание площадок для сбора коммунальных отходов. Председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева вынесла администрации Калитинского поселения предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ведомство также напомнило о запрете размещать отходы на почве, в водных объектах и других запрещенных для этого местах.

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