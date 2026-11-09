Около 125 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

Больше всего опасных отходов, принятых от горожан, составили автомобильные покрышки — 114,9 тонны.

С 2 по 8 ноября экологические службы Петербурга получили 566 обращений от жителей по вопросам экологической безопасности. За это время специалисты проверяли сообщения о возможных загрязнениях, ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов и принимали опасные отходы от населения. Общий объем собранных материалов достиг 125 тонн, рассказали в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сотрудники аварийной службы ГБУ "Экострой" совершили 36 выездов. Один из них был связан с разливом нефтепродуктов, еще 29 — с обследованием территорий на предмет ртутного загрязнения. В ходе работ специалисты собрали 72 люминесцентные лампы и 5 кг нефтесодержащих отходов.

Пять выездов провели сотрудники СПб ГКУ "ПИЛАРН", проверявшие информацию о нефтеразливах. На акватории Обводного канала в районе Советского моста в Кронштадте применили активную пену. На остальных обследованных участках следов нефтепродуктов не обнаружили.

Как отметил "Петербургский дневник", больше всего опасных отходов, принятых от горожан, составили автомобильные покрышки — 114,9 тонны. Кроме того, на утилизацию направили 4,6 тонны бытовой химии и химических отходов, 2,2 тонны бытовой и электронной техники, 1,4 тонны батареек и небольших аккумуляторов. Также специалисты собрали отработанные масла, лекарственные препараты, лампы, ртутные приборы и другие опасные материалы.

Параллельно в городе продолжалась очистка водоемов от загрязнений и мусора. За неделю из водных объектов вывезли 54 кубометра отходов.

Сообщить о нарушениях экологической безопасности петербуржцы могут в круглосуточную мобильную дежурную службу по телефону 417-59-36.

Фото: Комитет по природопользованию (архив)