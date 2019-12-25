За неделю в Петербурге экослужбы собрали более 122 тонн опасных отходов

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба.

В Петербурге более 122 тонн опасных отходов собрали экологические службы с 28 сентября по 4 октября. Всего они приняли 536 сообщений от местных жителей, рассказали в Смольном.

Специалисты экологической аварийной службы ГБУ "Экострой" выполнили 33 выезда, из них 30 – для проведения обследований, связанных с ртутными загрязнениями. Было собрано 10,5 килограммов нефтесодержащих отходов и 10 килограммов ртутьсодержащих. А суда и персонал ГКУ "ПИЛАРН" совершили восемь выездов для проверки информации о нефтеразливах. Активной пеной обработали Смоленку у Наличного моста, Обводный канал около Борового моста и Большую Неву в районе Кожевенной линии.

На утилизацию и обезвреживание отправили 766 килограммов люминесцентных ламп, 159 килограммов светодиодных ламп, 12 килограммов термометров, 3,1 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 54 килограммов крупногабаритных аккумуляторов, 1,6 тонны бытовой химии и химических отходов и другое.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга