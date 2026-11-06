Полиция подвела итоги операции против экологических преступлений и браконьерства в Петербурге и Ленобласти

Отдельное внимание уделили лесопромышленной сфере.

Полицейские в течение двух недель проводили масштабную операцию по борьбе с экологическими преступлениями и браконьерством. Из оборота изъяты незаконная продукция и древесина, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Всего выявили 25 нарушений, составлено 78 административных протоколов. Стражи правопорядка проверяли транспортные средства, пункты приема древесины и реализации водных биоресурсов. Забрали более 1 тыс. кубометров дерева, свыше 5,5 тонны рыбы и четыре единицы техники.

Один из самых резонансных эпизодов – это проверка в Курортном районе. Там нашли подпольный цех по переработке рыбы и мяса диких животных, организованный 46-летним мужчиной. Возбуждено уголовное дело. Во Всеволожском районе пресекли незаконную охоту на лося на территории охотничьих угодий, задержали 55-летнего местного жителя. По данному факту заведено дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. В Кингисеппском районе возбуждены уголовные дела из-за незаконной охоты на дикого кабана и незаконной добычи краснокнижной кумжи.

Отдельное внимание уделили лесопромышленной сфере. Зафиксировано 19 преступлений, связанных с незаконной рубкой леса. Больше всего – в Бокситогорском и Выборгском районах.

Видео: пресс-служба МВД России