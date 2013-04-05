Петербургские экологи подвели итоги недели: обработано 338 обращений о безопасности

Экологическая служба продолжает работать круглосуточно, принимая сообщения по номеру 417-59-36.

С 16 по 22 декабря экстренные экологические службы Санкт-Петербурга приняли 338 обращений от горожан по вопросам охраны окружающей среды. Специалисты ГБУ "Экострой" выезжали на ликвидацию последствий аварий 27 раз, включая обследования загрязнений и работу с ртутью. За неделю собрано 24 кг ртутьсодержащих и 3 кг нефтесодержащих отходов.

Работы включали и ледокольные операции в зоне строительства Большого Смоленского моста, организованные СПб ГКУ "Пиларн".

Через пункты приема опасных отходов утилизировано более 12 тонн опасного мусора, включая 7 тонн шин, 2 тонны батареек и аккумуляторов, около тонны оргтехники, а также 932 кг химических веществ.

Экологическая служба продолжает работать круглосуточно, принимая сообщения по номеру 417-59-36.

Фото: Комитет по природопользованию