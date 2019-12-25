За неделю экологические службы Петербурга собрали более 66 тонн опасных отходов

Что касается работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, вывезли 54 кубометра отходов.

В период с 31 августа по 6 сентября аварийные экологические службы Петербурга приняли 513 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Всего собрано свыше 66 тонн опасных отходов, рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты ГБУ "Экострой" выполнили 23 выезда, из них 20 – для обследований, связанных с ртутными загрязнениями, один осуществили после разбитого градусника. Также забрали 1 килограмм нефтесодержащих отходов, 2,2 килограмма ртутьсодержащих отходов и 64 люминесцентные лампы.

Суда ГКУ "Пиларн" совершили шесть выездов для проверки информации о нефтеразливах. Активной пеной пришлось обработать реку Новую, на Торфяном ручье установили боновые заграждения.

На утилизацию и обезвреживание отправили 449 килограммов люминесцентных и 116 килограммов светодиодных ламп, 10 килограммов термометров и других ртутных приборов. Что касается работ по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, вывезли 54 кубометра отходов.

Ранее на Piter.TV: волонтеры из 11 регионов очистили пляж на реке Луге от мусора.

Фото: пресс-служба Смольного