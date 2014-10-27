За неделю экологические службы Петербурга собрали 38,6 тонн опасных отходов

В течение недели ГБУ "Экострой" выполнило 19 выездов.

С 13 по 19 июля городские аварийные экологические службы приняли от жителей 432 сигнала по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГБУ "Экострой" и СПб ГКУ "Пиларн" оперативно отреагировали на каждое обращение.

В течение недели ГБУ "Экострой" выполнило 19 выездов. В десяти случаях специалисты проводили обследования территорий на предмет ртутного загрязнения, а также собрали и вывезли 320 кг нефтесодержащих отходов.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" работали в режиме повышенной готовности. Они проверили семь сообщений о возможных разливах нефти на воде. Активной пеной были обработаны загрязненные участки реки Большой Невы у причала "Медный Всадник", Дудергофского канала и акватории у Кожевенной линии. В остальных заявках факт наличия нефтеразлива не подтвердился.

В рамках стационарного приема опасных отходов от населения за семь дней было собрано и отправлено на утилизацию 38,6 тонн материалов:

автомобильные покрышки – 31,1 тонны;

электроника и компьютерная техника – 1,9 тонны;

батарейки и аккумуляторы – 2,4 тонны;

бытовая химия – 1,2 тонны;

люминесцентные лампы – 756 кг;

просроченные лекарства – 356 кг;

прочие опасные отходы.

Кроме того, в ходе плановых работ по очистке водных объектов города было извлечено и вывезено 54 кубометра мусора.

Жители могут сообщать о проблемах экологической безопасности в круглосуточную дежурную службу по телефону: 417-59-36.

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Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга