Комплексное благоустройство Суздальских озер продолжается в Петербурге

Сейчас здесь реализуют сразу два объекта.

В Петербурге продолжается благоустройство Суздальских озер. Сейчас здесь реализуют сразу два объекта, рассказал 1 сентября вице-губернатор Евгений Разумишкин.

На берегу Нижнего Большого Суздальского озера создают новую зону притяжения для местных жителей. Тут появятся спортивная и детские площадки, тренажеры, столы для настольного тенниса, зоны тихого отдыха, освещение и удобные дорожки. Особое внимание уделят озеленению: предусмотрена посадка 359 деревьев и кустарников и 179 многолетних растений.

Второй участок – береговая линия между Нижним Суздальским озером и Шуваловским кладбищем, где благоустраивают порядка 500 метров дорожки. Тут установят освещение, скамейки и видовые причалы.

Данный этап стал четвертым. В результате на озерах сделают еще одно комфортное общественное пространство.

Ранее на Piter.TV: парк Строителей в Петербурге благоустроят за 447,5 млн рублей.

Фото: Telegram / Разумишкин