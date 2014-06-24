Комплексное благоустройство Суздальских озер продолжается в Петербурге

В Петербурге продолжается благоустройство Суздальских озер. Сейчас здесь реализуют сразу два объекта, рассказал 1 сентября вице-губернатор Евгений Разумишкин.
На берегу Нижнего Большого Суздальского озера создают новую зону притяжения для местных жителей. Тут появятся спортивная и детские площадки, тренажеры, столы для настольного тенниса, зоны тихого отдыха, освещение и удобные дорожки. Особое внимание уделят озеленению: предусмотрена посадка 359 деревьев и кустарников и 179 многолетних растений.
Второй участок – береговая линия между Нижним Суздальским озером и Шуваловским кладбищем, где благоустраивают порядка 500 метров дорожки. Тут установят освещение, скамейки и видовые причалы.
Данный этап стал четвертым. В результате на озерах сделают еще одно комфортное общественное пространство.
Ранее на Piter.TV: парк Строителей в Петербурге благоустроят за 447,5 млн рублей.
Фото: Telegram / Разумишкин
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