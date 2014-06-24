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Комплексное благоустройство Суздальских озер продолжается в Петербурге
Сегодня, 12:58
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Комплексное благоустройство Суздальских озер продолжается в Петербурге

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Сейчас здесь реализуют сразу два объекта.

В Петербурге продолжается благоустройство Суздальских озер. Сейчас здесь реализуют сразу два объекта, рассказал 1 сентября вице-губернатор Евгений Разумишкин. 

На берегу Нижнего Большого Суздальского озера создают новую зону притяжения для местных жителей. Тут появятся спортивная и детские площадки, тренажеры, столы для настольного тенниса, зоны тихого отдыха, освещение и удобные дорожки. Особое внимание уделят озеленению: предусмотрена посадка 359 деревьев и кустарников и 179 многолетних растений. 

Второй участок – береговая линия между Нижним Суздальским озером и Шуваловским кладбищем, где благоустраивают порядка 500 метров дорожки. Тут установят освещение, скамейки и видовые причалы. 

Данный этап стал четвертым. В результате на озерах сделают еще одно комфортное общественное пространство. 

Ранее на Piter.TV: парк Строителей в Петербурге благоустроят за 447,5 млн рублей. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: благоустройство, суздальские озера
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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