Парк Строителей в Петербурге благоустроят за 447,5 млн рублей

Проект обновления территории предусматривает создание новых зон отдыха и спортивной инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на проведение работ по благоустройству Парка Строителей в Невском районе. Начальная стоимость контракта составляет 447,5 млн рублей.

Проект предусматривает комплексное обновление территории площадью почти 18 гектаров. В парке планируют привести в порядок дорожки, установить современные детские и спортивные площадки, обновить зоны отдыха, а также провести дополнительное озеленение, пишет Фонтанка.

Отдельным этапом станет создание новой системы освещения. Для детей оборудуют игровые пространства для разных возрастных групп с горками, гамаками, элементами для лазания и искусственным рельефом. Кроме того, в парке появятся площадка для настольного тенниса, тренажеры под навесом, качели для детей и взрослых, перголы и новые варианты городской мебели.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)