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После стрельбы у "Пионерской" в Петербурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 19:16
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После стрельбы у "Пионерской" в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Согласно материалам уголовного дела, сегодня около 16:00 неизвестный на стоянке "Сити Молла", расположенного на Коломяжском проспекте, в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил из неустановленного оружия в горожанина.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения огнестрельного ранения 38-летнему мужчине на парковке торгового центра "Сити Молл" 14 мая по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Согласно материалам уголовного дела, сегодня около 16:00 неизвестный на стоянке "Сити Молла", расположенного на Коломяжском проспекте, в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил из неустановленного оружия в горожанина. На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают квалифицированную помощь. 

Осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, совершившего указанное преступление.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: петербуржец получил условный срок за стрельбу на площадке для выгула собак.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, неизвестный стрелял, сити молл
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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