Петербуржец получил условный срок за стрельбу на площадке для выгула собак

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии: предварительно, пуля сломала его черепную кость.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, во вторник, 14 мая, Выборгский районный суд признал Никиту Шашина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он дважды выстрелил из пистолета Fantom на проспекте Луначарского, 68/2, так как не смог договориться с 37-летним мужчиной.

Спор возник из-за огороженной закрытой площадки для выгула собак. По словам одного из местных жителей, один из мужчин напал на нового пользователя площадки, который достал пистолет. Он предупредил о готовности использовать оружие и сделал это.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии: предварительно, пуля сломала его черепную кость.

Фото: Piter.TV