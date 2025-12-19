  1. Главная
Смерть мужчины в "Сити Молле" признали убийством
Сегодня, 11:47
Проверка показала, что гибель потерпевшего наступила в результате механической асфиксии.

В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве 24-летнего мужчины в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе. Следователи получили результаты судебно-медицинского исследования, рассказали в СК РФ. 

Проверка показала, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. По этой причине действия задержанных квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время им предъявят обвинение. 

Напомним, преступление было совершено 21 января. Погибший поссорился с охранниками, его поймали по подозрению в краже, и он распылил газ из аэрозольного устройства в сторону оппонентов. 

Ранее на Piter.TV: жителя Сочи задержали по подозрению в убийстве мужчины на набережной Фонтанки. 

Фото: Piter.TV 

