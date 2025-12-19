Жителя Сочи задержали по подозрению в убийстве мужчины на набережной Фонтанки

Установлено, что преступление совершено ночью 19 декабря в подвале указанного дома.

13 января в правоохранительные органы Адмиралтейского района поступило заявление о находке тела мужчины в подвальном помещении здания номер 110 на набережной Фонтанки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело погибшего 41-летнего гражданина, скончавшегося от тяжелых травм головы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий следствие установило причастность к данному преступлению 23-летнего уроженца Краснодарского края. Подозреваемого задержали у дома номер 3 на Ташкентской улице сотрудники угрозыска совместно с коллегами из Адмиралтейского района.

Установлено, что преступление совершено ночью 19 декабря в подвале указанного дома. Во время совместного употребления алкоголя подозреваемый напал на жертву, ударив её кирпичом по голове с целью завладеть мобильным телефоном модели Redmi. Потерпевший скончался от нанесенных повреждений, после чего злоумышленник украл смартфон и покинул место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ ("убийство"). Подозреваемый арестован в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый петербуржец стрелял по автомобилю соседа на Коломенской.

Фото: Piter.TV